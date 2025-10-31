久保ユリカが、アーティスト活動10周年となる2026年にアーティスト活動の終了を発表。2ndアルバム『シカノコ』を2026年1月28日にリリースし、4月よりライブイベントツアーを開催する。

本作には、新曲4曲や久保本人が選んだカバー曲などを含めた全10曲を収録。新曲はこれまでの10年とこれからをイメージした作品になっている。

初回限定盤には、MVやメイキングを収録したBlu-rayが特典として付属。通販サイト きゃにめで販売するきゃにめ限定盤では、久保の故郷 奈良で撮影した撮り下ろしフォトブックも収められ、奈良ならではの和服やシカに囲まれた写真といったここでしか見られない表情の久保を見ることができ、今回先行カットも公開となった。

また、きゃにめ盤を11月10日までに特設サイトにて注文すると、特典として久保の直筆サインを入れたフォトブックが付属する。詳しい注文方法などは応募サイトにて。

ライブイベントツアーは、横浜、奈良、大阪、東京にて開催。ライブを中心にした“ライブイベント回”とトークを中心にした“トークイベント回”での開催となり、アルバムにイベント先行抽選申込券が封入される。詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）