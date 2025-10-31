Ｊパワー、上期経常は36％増益で着地

Ｊパワー <9513> [東証Ｐ] が10月31日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比35.6％増の963億円に拡大し、通期計画の1190億円に対する進捗率は81.0％に達し、5年平均の50.6％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比67.2％減の226億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比35.3％減の232億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の10.0％→6.6％に大幅悪化した。



株探ニュース

