乃が美にウルトラマンとのコラボ食パン第2弾が登場、キャラメルチョコが1.5倍に増量
高級「生」食パン専門店「乃が美」は11月1日〜30日、「ウルトラマン」とのコラボによる食パンの第2弾として「ウルトラ・リッチキャラメルパン」を、全国の乃が美店舗およびオンラインショップにて発売する。
「ウルトラ・リッチキャラメルパン」
同商品では、4月に発売した第1弾のキャラメル「生」食パンをさらにパワーアップ。1.5倍に増量させたこだわりのキャラメルチョコを練り込み、焼き上げている。
そのままの状態では、パンの柔らかさとキャラメルチョコ本来の甘さや香りが味わえるが、軽くトーストすることでパンの耳にキャラメルチョコが染み込み、カリッとした食感が楽しめるとのこと。
また、第1弾に引き続き、今回もオリジナルチャームのプレゼントを用意。前回とは異なるデザインが登場する。
商品はハーフサイズ1斤(1,500円)で用意。
そのほか、食パンが6斤入るサイズの「オリジナル発送箱」(700円)や、「ウルトラ・リッチキャラメルパン」5個と「オリジナル発送箱」、全デザインのオリジナルチャームがセットになった「コンプリートセット」(8,200円)も販売する。
