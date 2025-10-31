ゲーム実況者の間で『Restore Your Island』というゲームが話題に上がっている。このゲームは、汚れた島を自分の手で掃除して再生させるというシンプルな内容。Steamにてデモ版がリリースされたばかりだが、ポッキーやレトルト、もこうといった有名実況者がプレイしている。

【写真】めちゃくちゃに汚れた島を掃除する話題のゲーム『Restore Your Island』 美しくなった海岸のビフォーアフターが楽しい

ゲーム内では、島に捨てられたペットボトルやビンなどを集めて売ることで、掃除に必要なエネルギーや設置するごみ箱の容量などを購入可能。新しい機能を開放していくことで、より快適な掃除を実現できるようになる。ごみを売って稼いだお金で何を購入し効率化を図るのか考えなければいけないため、戦略的な要素も生まれていることが特徴だ。

ホラーゲームやアクションゲームのような怒涛の展開はないが、目の前のごみが徐々になくなっていくと不思議と気分が良い。美しい島を取り戻すころには、日頃のストレスも発散されているはずだ。実際に本作をプレイした実況者たちは、徐々に掃除の中毒性にハマっていっており「なんでこんなに面白いんだろう」と口にしながら作業を進めていた。

こうしたお掃除ゲームの代表例としては『PowerWash Simulator』が挙げられるだろう。『PowerWash Simulator』は、高圧洗浄機を操作して汚れを除去するシミュレーションゲーム。壁や地面に付いた汚れを高圧洗浄機できれいにしていくというシンプルな内容だが、その爽快感に病みつきになる配信者が続出した。

掃除を淡々とこなすだけだと視聴者は飽きてしまいそうだが、実はお掃除ゲームは長時間配信とも相性が良い。目の前の作業をこなしながら雑談をするケースが多く、視聴者とのコミュニケーションの場として機能しているのだ。配信をしながら、最近起こった出来事や新作のゲーム、食の好みなどさまざまな話題で盛り上がれる。

また、雑談配信を聞きながら寝落ちしたいという視聴者も多い。特に『Restore Your Island』は舞台が無人島であるため、実況者の声だけでなく波の音や砂をかき分ける音など心地よいBGMで眠りに誘われる視聴者が多数いる。実際、YouTubeで10月21日に公開されたポッキーの動画では「ヒーリング動画なの？ってくらいとんでもなく癒されすぎまして、一回完全に寝ました...」といったコメントも寄せられていた。

『Restore Your Island』のリリース予定日は2025年第4四半期。すでに多くの有名実況者たちが好印象を示していることから、販売開始後も話題に上がることだろう。『PowerWash Simulator』と同じく、長時間配信や雑談のお供としてプレイされることもあるはずだ。掃除ゲームとしてどこまで人気を集めるのか、引き続き注目していきたい。

（文＝小林嵩弘）