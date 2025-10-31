G213 RGB Gaming Keyboard

　「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ゲーミングキーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　G213 RGB Gaming Keyboard

G213r（ロジクール）

2位　PRO Gaming Keyboard Linear

G-PKB-002LN（ロジクール）

3位　G515 TKL LIGHTSPEED 神里綾華 特別モデル 限定テーブルマット付

G515-GE-AYA-BUNDLE（ロジクール）

4位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ホワイト English

G515-TKL-RTWH（ロジクール）

5位　G413 TKL SE Mechanical Gaming Keyboard

G413TKLSE（ロジクール）

6位　PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White

PCMK JIS 2HE TKL Mechanical Gaming Keyboard White（Pulsar Gaming Gears）

7位　G515 RAPID TKL Low-Profile Wired Gaming Keyboard ブラック English

G515-TKL-RTBK（ロジクール）

8位　G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Linear

G512r-LN（ロジクール）

9位　G512 Carbon RGB Mechanical Gaming Keyboard-Tactile

G512r-TC（ロジクール）

10位　HyperX Alloy Core RGB

HX-KB5ME2-JP（HP）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。