道の駅 伊豆月ケ瀬で、郷土の味「ズガニ」を使用したラーメンとうどん発売
村の駅が運営する「道の駅 伊豆月ケ瀬」は11月1日から、レストラン「月ケ瀬テラスキッチン」にて、伊豆の秋の味覚「ズガニ(モクズガニ)」を使ったメニューを期間限定で販売する。
ズガニラーメン
川に生息するモクズガニ「ズガニ」は、伊豆地方では古くから親しまれてきた秋の味覚。同店では、捕獲後にかぼちゃを与えて育てる独自の飼育法により、甘みが増したズガニの旨味を、味噌との調和で最大限に引き出して提供している。
「ズガニラーメン」(2,420円)は、ズガニの濃厚な旨味が溶け込んだ特製味噌スープが自慢のラーメン。田舎味噌と白味噌をブレンドした特製・伊豆味噌を使用した。スープを最後まで堪能できるよう「追いご飯」も用意している。
優しい出汁とズガニの香りが調和した温かい郷土うどん「ズガニうどん」(1,980円)も販売する。
ズガニうどん
