¸ÅÎ¤¤Î²ÏÀîÉß¤Ç¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹
¡¡µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê(30)¤ÎºÊ¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂÎ©²ÂÆà(26)¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ôÉì¸©³¤ÄÅ»Ô½Ð¿È¤ÇÆ±»Ô¥·¥Æ¥£¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÂÎ©¤Ï10·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¹ÎÉÀî¤Õ¤ì¤¢¤¤¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£²ÏÀîÉß¤Ç»£¤Ã¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤1Æü¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª°áÁõ¤â¾ðÇ®¤ÎÀÖ¤Ç¡¢Á´¿È¤Ç³§¤µ¤ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤«¤Ê¤È¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÀÖ¤¤°áÁõÃå¤ë¤È¤µ¤é¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡Á¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Á¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡Á¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¡ª¡ªÈþ¡ª¡ª¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2014Ç¯¤Ë¡ÖLINE¡ßSONY MUSIC¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç±þÊçÁí¿ô125,094ÁÈ¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£17Ç¯8·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤ËÆ±¶¿¤ÎµÈÀî¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£