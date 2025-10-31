Photo: 小暮ひさのり

2024年11月8日の記事を編集して再掲載しています。

タップでコレをやるなんて！

ってびっくりしちゃった。だって見てよコレ、コクヨのライン形状の差込口を備えたクランプ式電源タップ。名前を「Energy Line（エナジーライン）」と言います。

まるでダクトレール電源の発想。こんなの便利に決まってるじゃん？ なプロダクト。でも、同時に「プラグが動いたら危なくない？」みたいな危機感も覚えたんですが、実際使ってみたら理解りました。コクヨちゃーんと考えていました。

デザイン・使い勝手・安全性、全てが考えられたタップ

Photo: 小暮ひさのり

デザイン的にダクトレールのようにどこにでもなんぼでも刺せそうに見えますが、プラグを入れると内部で左右からガチッと固定されて、プラグが動かなくなります。

おかげで隣接するプラグと接触することもなくて安全。なおかつ、最大5口のプラグを刺すことができるので、拡張性も抜群です。

刺したあとにスライドできたり、スペースが許すだけ好きなだけ刺せるわけじゃあないので、ダクトレール電源とは違うんですけど、アバウトな位置に適当にぶっ刺してもちゃんと固定してくれるのが便利。見た目的にも電源タップのゴチャっとしたノイズもないのでオシャレデスクにもマッチしますよね。

Image: コクヨ

クランプ式でデスクの脇にチャッと装着できるのも良き、これは絶対に便利だよなぁ。自宅のデスクのタップ、コレにしたいなぁ。

…絶対に便利だよなぁ（2度目）！

Source: コクヨ