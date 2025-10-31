¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À!¤Þ¤À¤Þ¤À!¡×Ä¹Þ¼¹äà³ÊÆ®²È¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤âÉé¤±¤Ê¤¤¶ÚÆùÈþá¤ËÈ¿¶Á¡Ö°µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö·»µ®¤Î¿¿¹üÄº¡×
³ÊÆ®²È¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÈÊÂ¤Ó¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄ¹Þ¼¹ä(69)=¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶ÚÆù¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÙ¹¾·¯¤½¤·¤ÆÈÌ¼ã3¿Í¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°!!¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢RIZIN¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç³ÊÆ®²È¤ÎËÙ¹¾·½¸ù(Ä¹ºê¸©½Ð¿È)¤È¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÈÌ¼ã¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾åÏÓ¤«¤é¶»¶Ú¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ÎÆùÂÎ¤òÈäÏª¡£
¡¡¡ÖÍý¶þ¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¥¬¥ó¥¬¥óÇ®¤òÂÓ¤Ó¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯!!¡¡À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¡¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À!¤Þ¤À¤Þ¤À!¡Ù¡×¤Èàµ¤¹çá¤¢¤Õ¤ì¤ëÅê¹Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÃËÆ±»Ö!¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Á´Á!¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤¾!·»µ®¤Î¿¿¹üÄº¡×¡Ö²¿¤«3¿ÍÊÂ¤ó¤À°µ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ÉÇ®¤¤È¿±þ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£