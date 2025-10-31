アンパンマン声優・戸田恵子、カレーパンマンカラーの衣装で登場 キネコ国際映画祭
俳優の戸田恵子が10月31日、日本最大規模の子ども国際映画祭『第32回 キネコ国際映画祭』のオープニングセレモニーに出席した。アンパンマンの声優を務める戸田は黄色い衣装でレッドカーペットに登場。この日は“カレーパンマンカラー”の装いで歓声を浴びた。
戸田は映画祭のジェネラル・ディレクターとして登壇。レッドカーペットでは笑顔で手を振りながら子どもたちの歓声に応えた。長年、この映画祭に携わっているとし「気持ちだけでやっている。日頃応援しているみなさまに心から感謝したい」と意欲を述べた。
セレモニーには戸田のほか、エグゼクティブ・ディレクターの中山秀征、チーフ・プログラミング・ディレクターの横山だいすけ、スペシャル・サポーターの木村佳乃らが出席した。
映画祭は11月4日まで、東京・二子玉川ライズ スタジオ＆ホールなど5会場で開催される。
