高市早苗首相、27歳アナが「メイクが変わった」指摘 眉やリップの“印象”変化を語る
広島テレビ・井上沙恵アナウンサー（27）が、31日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）に出演。高市早苗首相のメイクの変化について語った。
【画像】小学生でブラック・サバス…メタルやハードロック好きの高市早苗氏
同番組は今年10月から、月イチの金曜日にNNN系列のアナウンサーが西尾桃アナに代わりMCとして出演する企画を実施中。この日は、井上アナが出演した。
高市首相の特集で、MCを務める宮根誠司（62）が「井上さんのような若い女性の方は（高市首相の）メイクが変わったってね」と話を振った。
井上アナはそれを受け、「メイクが本当に（変わった）。とくに眉とかリップとかは、ナチュラルな感じになって、より優しく見えるようになったなと。ステキだなと思います」と印象を語った。
わかりやすく1年前に演説をしているシーンと現在を、写真などで比較。宮根は1年前のメイクについて、「クッとした感じですよね」と眉メイクの印象を吐露。さらに「リップもちょっと赤めっぽい…」と挙げ、現在の写真を見て「これが最近だと、優しい（イメージに）」と説明。VTRを見た出演者も「ほんとだー」と共感した。
井上アナは現在のメイクについて、「眉毛も本来の色に近い色になってると思います。唇も血色感がいい。もともと青みがあるピンクだったと思いますが、暖色系の色になったんじゃないかなと思います」と分析した。
すると政治評論家の田崎史郎氏が「専門家とかメイクをやっていらっしゃる人の話を聞いて、自分で変えたんだと思いますよね」と推測。井上アナは「より優しく見えるようになった。素敵だなと思った」と感想を述べた。
