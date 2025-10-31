駿河湾沼津サービスエリア上りの海鮮丼専門店で、「桜えび祭り」開催
「新東名NEOPASA」駿河湾沼津上りフードコート内にある「おさかな丼屋 とと丸食堂」は11月1日〜12月20日、「桜えび祭り」を開催する。
静岡県桜えび・しらす堪能重
同フェアは、駿河湾の秋の味覚「桜えび」の漁が解禁になることを受けて開催する。
「静岡県桜えび・しらす堪能重」(2,398円)は、「生桜えび、釜揚げ桜えび、生しらす、釜揚げしらす」の4種類の海の幸を楽しめるお重。
「静岡頂上丼」〜生桜えび・生しらす〜(2,035円)は、旬の生桜えびと静岡県産生しらすをのせ、てっぺんにはイクラをトッピングした丼ぶり。
「静岡頂上丼」〜生桜えび・生しらす〜
旬の生桜えび、沼津産本海老、甘エビの3種類の味を食べ比べできる「3種の海老の食べ比べ丼」〜生桜えび・本海老・甘エビ〜(1,848円)も販売する。
「3種の海老の食べ比べ丼」〜生桜えび・本海老・甘エビ〜
