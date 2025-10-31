²Æì¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¼«Â»»ö¸Î¤ÎÂæÏÑ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Ë¿½¹ð¡×¤ÇÈ¾³Û¤Ë¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î30Æü¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¼«Í³»þÊó¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬²ÆìÎ¹¹Ô¤Ç¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤¿ºÝ¤Ë¼«Â»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¤ò¾ÊÎ¬¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿ôËü±ß¤ÎÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈÍû³Ù¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥ê¡¼¡Ë¤µ¤ó¤¬ÀèÆü¡¢Í§¿Í¿ô¿Í¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç3Æü´Ö¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íû¤µ¤ó¤Ï¼Ö¤ò¼Ú¤ê¤ëºÝ¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê¿ôÀé±ß¤ÇÆþ¤ì¤ëÇ¤°Õ²ÃÆþ¤ÎÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÌÅÝ¤À¤·¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢³Ú¤·¤¤¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤¦¤Ã¤«¤ê¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¼ÖÂÎ¤Ë½ý¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö°ì¹Ô¤Î´é¤ÏÀÄ¤¶¤á¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼Ö¤òÊÖµÑ¤¹¤ëºÝ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï½ý¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Íû¤µ¤ó¤é¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ªµ¢¤ê¤¤¤À¤À¤¤¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¡Ê¤«¤·¤ã¤¯¡Ë¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤¿Íû¤µ¤ó¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼Ö¤ò»¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¹²¤Æ¤Æ½ý¤ò³ÎÇ§¤·¡¢±Ä¶ÈÂ»¼ºÈñÍÑ¤ò»»½Ð¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â»¼º¤ò¸«Æ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Íû¤µ¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Æ²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¡Ö¾ð¾õ¼àÎÌ¡×¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢8Ëü±ß¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤¿¼«¸ÊÉéÃ´ÈñÍÑ¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï4Ëü±ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃ¤¬¤Ä¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
Íû¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¶â¤ò¥±¥Á¤Ã¤ÆÂçÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¡¢³°¹ñ¤Ç¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÎ¹¹Ô¤Ç¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë