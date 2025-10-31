目黒蓮と向井康二はドラマチームで参戦！Snow Man vs『ザ・ロイヤルファミリー』チーム vs『フェイクマミー』チームが三つ巴の対決

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月7日19時から放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）3時間スペシャルにて、「それスノフレンドパーク」第4弾がオンエア。目黒蓮出演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、向井康二出演の金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム、そしてSnow Manの超豪華三つ巴対決が繰り広げられる。なお、目黒蓮と向井康二は、今回ドラマチームで参戦する。

■伝説のアトラクションがアップデートして大復活！

1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活。 “本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、「それスノフレンドパーク」としてこれまでに3回放送されてきた。

『ザ・ロイヤルファミリー』チームは、主演の妻夫木聡、松本若菜、高杉真宙、秋山寛貴（ハナコ）、そして目黒という面々。『フェイクマミー』チームは、W主演を務める波瑠＆川栄李奈、中村蒼、野呂佳代、そして向井が参戦する。

Snow Manは岩本照、ラウール、渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介の6人でドラマチームに挑戦。支配人は今回も深澤辰哉が、副支配人は山里亮太が務める。

『ザ・ロイヤルファミリー』チームを率いる妻夫木は、『フレンドパーク』への出演がなんと約19年ぶり。初共演となる目黒とのコンビネーションに注目だ。一方『フェイクマミー』チームもムードメーカーの向井が、いかにチームを盛り上げるかが見どころだ。

また、今回は本家で人気を博した伝説のアトラクション「デリソバ・エクストリーム」が「それスノフレンドパーク」版にアップデートして初登場。こちらも要チェックだ。

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

11/07（金）19:00～22:00

出演：Snow Man（岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介）

副支配人：山里亮太

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム：妻夫木聡、松本若菜、高杉真宙、秋山寛貴（ハナコ）

金曜ドラマ『フェイクマミー』チーム：波瑠、川栄李奈、中村蒼、野呂佳代

