夏のエアコン汚れに注意！暖房を安心して使える「エアコン徹底洗浄プラン」
O.stoneが展開する家庭向けハウスクリーニングサービス「おそうじ改革」は11月1日、「夏じまい 秋冬エアコン徹底洗浄プラン」を開始する。
エアコン汚れの様子
同サービスは、冬の快適な空気環境を守るため、季節の変わり目専用のエアコンクリーニング。「エアコンの夏じまい(冷房後の内部清掃)」を行わずに暖房を入れると、エアコン内に残っていたホコリやカビ・細菌が室内に噴出され、子どもの咳やアレルギー悪化の原因になることがあるという。
同サービスでは、内部に残った湿気とホコリを専用高圧洗浄で除去・抗菌コーティングし、カビの再発を防止する。暖房効率も上がり、電気代の節約効果も期待できるという。クリーニング時間は約90分。育児中・共働き家庭に合わせた「土日・夜間対応」も導入する。
エアコン洗浄の様子
エアコン汚れの様子
エアコン洗浄の様子