卓球の「WTTチャンピオンズ・モンペリエ」は31日、女子シングルスの2回戦が行われる。世界ランキング10位の橋本帆乃香（デンソーポラリス）は、同40位のゾン・ジエン（シンガポール）と対戦する。

■日本勢は3選手が初戦敗退

橋本にとって、今回は8月の横浜大会に続く自身2度目のチャンピオンズ出場で、28日の1回戦では、世界29位のリウ・ヤンズー（オーストラリア）と対戦。第1ゲームを奪われ、第4ゲームでも序盤に大量リードを許すなど苦しい展開となったが、ゲームカウント3－1で2回戦に駒を進めた。

2回戦で対するゾン・ジエンは、1回戦で昨年のチャンピオン・大藤沙月（ミキハウス）をフルゲームの末に下したシンガポールのエース。橋本は、アジア選手権・女子団体準決勝の第2マッチで対戦しており、3－0で快勝。通算対戦成績でも5戦5勝と相性の良い相手である。

今大会、日本勢では早田ひな（日本生命）、伊藤美誠（スターツ）、大藤が初戦敗退。2回戦に勝ち進んだのは、張本美和（木下グループ）と橋本の2人のみとなっている。また、第1シードの陳幸同（中国）、第2シードの蒯曼（中国）、第4シードの朱雨玲（マカオ）といった上位シードも姿を消しており、世界ランク10位まで浮上した橋本が優勝争いに絡む可能性も出てきた。

昨年のモンペリエ大会では、大藤と張本美が決勝に進出するなど、日本勢が好成績を収めた。2025年にブレイクを果たした橋本が、好相性の相手に勝利し、優勝争いに加われるか注目される。