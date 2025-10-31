“それスノフレンドパーク”第4弾放送「ザ・ロイヤルファミリー」＆「フェイクマミー」チームと対決
【モデルプレス＝2025/10/31】11月7日放送のSnow Manの冠番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS系／金曜よる7時〜）では、“それスノフレンドパーク”第4弾を3時間スペシャルで届ける。
【写真】Snow Man目黒蓮、撮影現場に豪華差し入れ
1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活。“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに3回放送されている。
第4弾となる今回は、目黒蓮出演の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』チーム、向井康二出演の金曜ドラマ『フェイクマミー』チームとSnow Manの超豪華三つ巴対決が実現。『ザ・ロイヤルファミリー』チームは主演の妻夫木聡をはじめ、松本若菜、高杉真宙、秋山寛貴（ハナコ）、そして目黒。『フェイクマミー』チームはＷ主演を務める波瑠＆川栄李奈をはじめ、中村蒼、野呂佳代、そして向井が参戦する。Snow Manは岩本照、ラウール、渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太、佐久間大介の6人でドラマチームに挑む。支配人は今回も深澤辰哉が、副支配人は山里亮太が務める。
『ザ・ロイヤルファミリー』チームを率いる妻夫木は、『フレンドパーク』への出演が約19年ぶり。久しぶりの参戦で、どんな活躍を見せるのか。初共演となる目黒とのコンビネーションも見どころとなる。ムードメーカーの向井が盛り上げる『フェイクマミー』チームも活躍する。さらに、今回は本家で人気を博した伝説のアトラクション「デリソバ・エクストリーム」が「それスノフレンドパーク」版にアップデートして初登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man目黒蓮、撮影現場に豪華差し入れ
◆“それスノフレンドパーク”第4弾開催
1992年に誕生し、18年にわたってレギュラー放送されていた『関口宏の東京フレンドパーク』。2024年8月に『それSnow Manにやらせて下さい』とのコラボスペシャルで復活。“本家”の支配人・関口宏からも直々に継承され、“それスノフレンドパーク”としてこれまでに3回放送されている。
◆妻夫木聡、19年ぶり「フレンドパーク」参戦
『ザ・ロイヤルファミリー』チームを率いる妻夫木は、『フレンドパーク』への出演が約19年ぶり。久しぶりの参戦で、どんな活躍を見せるのか。初共演となる目黒とのコンビネーションも見どころとなる。ムードメーカーの向井が盛り上げる『フェイクマミー』チームも活躍する。さらに、今回は本家で人気を博した伝説のアトラクション「デリソバ・エクストリーム」が「それスノフレンドパーク」版にアップデートして初登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】