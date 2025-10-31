みちょぱ、美人母との2ショットが「まるで姉妹」「2人ともスタイル良すぎ」と話題に
【モデルプレス＝2025/10/31】タレントの“みちょぱ”こと池田美優が10月30日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳ギャル「まるで姉妹」美人母との2ショット
この日、27歳の誕生日を迎えたみちょぱは、母親がInstagramストーリーズに投稿したバースデーメッセージ付きの2ショットをリポスト。母親の投稿には「もう27歳か…子供達は特に思うけどあっという間だね」「＠michopa1030 happy birthday」のメッセージが添えられ、スタジアムの観客席で黒のトップスをお揃い風に着こなし、笑顔でピースポーズを決める2人の写真を公開している。
この投稿には「お母さんに似てる！」「まるで姉妹みたい」「2人ともスタイル良すぎ」「美人母すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳ギャル「まるで姉妹」美人母との2ショット
◆みちょぱ＆美人母、スタジアムで2ショット
この日、27歳の誕生日を迎えたみちょぱは、母親がInstagramストーリーズに投稿したバースデーメッセージ付きの2ショットをリポスト。母親の投稿には「もう27歳か…子供達は特に思うけどあっという間だね」「＠michopa1030 happy birthday」のメッセージが添えられ、スタジアムの観客席で黒のトップスをお揃い風に着こなし、笑顔でピースポーズを決める2人の写真を公開している。
◆みちょぱ＆美人母の写真に反響
この投稿には「お母さんに似てる！」「まるで姉妹みたい」「2人ともスタイル良すぎ」「美人母すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】