新曲「Owen」の活動を通して、アイドルカレッジの石塚汐花がスポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。グループを牽引するセンターが語ったのは、技術や勢いではなく、16年続くグループの「心」だった。（「推し面」取材班）

アイドルカレッジは2009年の結成以来、卒業や加入を幾度も繰り返してきた。それでも「誰かが抜けたら終わり」ではなく、「今いるメンバーでどう進化できるか」を常に考えてきた。

「変化を受け入れる。そのあたたかさこそ、アイカレの強さだと思っています」

新しい力を恐れず、むしろ歓迎する。「変化を怖がっていたら、次には進めません。どんなことでも“どうしようか”って、みんなで真剣に考えられるグループなんです」。その柔軟さこそが、16年間、アイカレを前へと動かし続けてきた。

“あたたかさ”はグループの枠を超えて広がっている。全国ツアーの沖縄公演では、OGで地元在住の宮城乃奈実がステージに立った。「OGの先輩と同じステージに立てて、卒業生と今のメンバーで一緒に作り上げられるって、すごくあたたかいなって思いました。感動しました」。100人を超える歴代メンバーが紡いできた縁が、いまもグループの礎として息づいている。

その輪の中心には、ファンの存在もある。「アイカレが好きな人を、ファンの方々も受け入れてくれる。その空気が本当にあたたかいんです」。会場全体に漂う“受け入れる空気”。一緒に楽しみ、支え合うことで、メンバーもファンも一つのチームになっていく。

「今のアイカレを一言で表すなら？」と尋ねると、石塚は迷わず言った。

「『心』です」

その理由を尋ねると、少し微笑んで続けた。

「真心と中心、どちらの意味もあって。みんながみんなのために頑張っているんです。誰かが困っていたらすぐに駆け寄る。ライバルだけど、誰かの努力が自分の励みになる。リーダーのバヤシちゃん（若林春来）を中心に、みんなの心が一つに集まっている。今のアイカレは、そんなグループだと思います」

一度卒業し、戻ってきた経験があるからこそ、その言葉には重みがある。卒業しても、戻ってきても、そして支えるファンやスタッフも。そのすべてが「心」でつながっている。

生まれては消えることも珍しくないアイドルの世界で、16年という歳月を重ねられた理由。それは変わることを、怖がらない勇気と、心でつながる強さがあったからだ。