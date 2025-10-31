FRUITS ZIPPER仲川瑠夏、ビキニ姿で宮古島満喫「へそピアス可愛い」「腹筋仕上がってる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/31】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の仲川瑠夏が10月30日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を披露した。
【写真】ふるっぱーメンバー「腹筋仕上がってる」へそピ輝くビキニ姿
同月18日に沖縄県・宮古島コースタルリゾートヒララ トゥリバー地区ヘッドランド特設会場にて開催された「MIYAKO ISLAND ROCK FESTIVAL 2025〜SAVE THE SEA，SAVE THE SKY〜」に出演していたFRUITS ZIPPER。仲川は「楽しかった宮古島〜」と振り返った投稿で、花柄のビキニ姿を公開。ヘソピアスがキラリと光るスラリとした美しいスタイルを披露した。
さらに真中まなとのビキニでの2ショット、クルーズを楽しむ様子なども公開している。
この投稿に、ファンからは「へそピアス可愛い」「すごく楽しそう」「腹筋仕上がってて綺麗すぎる」「海が似合う」「るなまな仲良し」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆仲川瑠夏、ビキニ姿公開
◆仲川瑠夏の投稿に反響
