「塔の上のラプンツェル」映画公開15周年を記念した純金ペンダント発売
BICO・GHIが運営する「金きゃらじゃぱん」は11月24日、ディズニー・アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』15周年を記念した特別な純金ペンダントトップを、日本限定で1,000枚発売する。10月24日から受注を開始した。
メダルラプンツェル側
ペンダントトップは、純金1/20オンスメダルで、ラプンツェルの象徴である"輝く髪"や"ランタンの光"を純金のきらめきで表現した。
15周年側
ケースを開けると『塔の上のラプンツェル』の名シーンを奏でるオリジナルオルゴールケース付き。
オルゴールケース
公式ショップ「金きゃらじゃぱん」で購入した人には、オリジナルのステンレスボトルもプレゼントする。「金きゃらじゃぱん」会員登録後の購入で、ステンレス製(ゴールドカラー)チェーンも付く。
販売価格は、16万5,000円（シリアルナンバー入りの証紙付き）。
メダルラプンツェル側
ペンダントトップは、純金1/20オンスメダルで、ラプンツェルの象徴である"輝く髪"や"ランタンの光"を純金のきらめきで表現した。
ケースを開けると『塔の上のラプンツェル』の名シーンを奏でるオリジナルオルゴールケース付き。
オルゴールケース
公式ショップ「金きゃらじゃぱん」で購入した人には、オリジナルのステンレスボトルもプレゼントする。「金きゃらじゃぱん」会員登録後の購入で、ステンレス製(ゴールドカラー)チェーンも付く。
販売価格は、16万5,000円（シリアルナンバー入りの証紙付き）。