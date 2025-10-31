むくみの解消なら半身浴より全身浴？安眠・肌ケア・ストレス解消ではどう？目的別のおすすめ「湯温」と「入浴時間」

多くの人にとって毎日の“癒し”の時間になっているバスタイム。

お湯の温度や湯船に浸かる時間を工夫することで、よりストレスを解消しやすくなったり、安眠や肌ケアにつながるなど、さまざまなメリットを期待できる。

そもそもなぜお風呂に入ると気持ちがいいのか？ 湯温や入浴時間を変えるだけで、体への効果がどう変わるのか？ 日本浴用剤工業会で広報委員を務める刈屋完さんと、事務局の石澤太市さんに“お風呂の基本”を聞いた。

お風呂に入ると気持ちいいのはなぜ？

お風呂が気持ちいい理由は、全身が湯船に浸かることで“血行促進”と“リラックス効果”が生まれることにある。

実はお風呂に入ると、私たちの体には3つの作用が知らず知らずのうちに働いている。

１.体を温めて血行を良くする“温熱作用”

２.圧力をかけて血行を良くする“水圧作用”

３.体を軽くして筋肉の緊張をほぐす“浮力作用”

「体が温まって、血の巡りが良くなることは、多くの方が実感していると思います。実はさらに、水圧によっても血行を促進させています」

一般的な浴槽の湯量は約200L。湯船に浸かっている間はこの水圧の影響で、胸回りは1〜3cm、お腹回りは3〜6cmほど一時的に小さくなっているという。

「お腹が圧迫されると、肺の下の横隔膜が押し上げられて、肺の容量が少なくなります。その影響で、空気を吸い込む量も減ってしまうため、自然と呼吸の回数が増えて、心臓の働きが活発になるのです」

また、リラックス効果を高める上では、浮力の影響も大きいようだ。

「水中では、体の重さが1/9程度になると言われています。体を支えるために、緊張状態にあった筋肉も、自然とほぐれてくれるのです」

血行が良くなったり、筋肉が緩むことが、お風呂を“癒やし”につなげているのだ。

リラックスしたいなら40℃以下で

入浴の作用が分かったところで、ここからは工夫すべきポイントの“お湯の温度”と“浸かる時間”だ。

人間の肌は敏感で、わずかな湯温の差でも効果が変わってしまうという。

特に影響を受けるのが自律神経だ。

「42℃〜43℃くらいの“熱めのお湯”に浸かると、“交感神経”に働き、心身が活動モードになります。反対に、38℃〜40℃の“ぬるま湯”では“副交感神経”に働き、心身がリラックスモードになるのです」

普段お風呂に入る時は、自律神経のバランスをとりやすい、約40℃がお勧めだ。

ただ「ストレス解消」「安眠」などの期待したい効果が決まっている時は、あえて温度を変えた方がいい場合もある。

ストレス解消は「40℃に10分」

「温浴・水圧・浮力の3つの作用と、こうした温度による影響を組み合わせて、目的ごとに最適な入浴法があるのです」

ストレスを解消したい時は、40℃以下のぬるま湯に、できるだけ長く、ゆったりと浸かってほしい。

目安は最低でも10分。副交感神経に働き体と心の緊張状態が緩むという。

安眠したい時も温度や浸かる時間は同じ。ただし、お風呂に入るタイミングにちょっとしたコツがある。

安眠したいなら入浴は「寝る1時間半前」

「人間の体はサーカディアンリズム（概日リズム）により、24時間周期で眠気や覚醒、体温などが変動する仕組みをもっています。夜になると体は自然に深部体温（体の内側の温度）を下げ始め、これが眠気を引き起こす一因になります」

「お風呂に入ると一時的に深部体温が上がりますが、これに反応して自律神経が働き、熱を逃がそうとします。この入浴による深部体温の低下が眠気を促すため、入浴後に眠くなるのです。就寝の1時間半くらい前にお風呂に入るのが効果的であることが分かっています」

一方で、これからもう一仕事したい時は交感神経を働かせるのが効果的となる。

「42℃〜43℃というのはかなり熱め。頻繁に入浴するのはお勧めしませんが、どうしても活力がほしい場合は、3分程度でも効果が実感できると思います。肌にも悪影響を与える心配があるので、5分を超えて入浴するのは避けてください」

興味深いのはむくみを取りたい時。半身浴の方が代謝しやすいように感じるが、全身浴した方が効果は高まるという。

「水圧による血行促進効果を最大限に利用するため、できるだけ深く浸かるのがポイントです。家庭の浴槽の場合は、あご先が触れるほど深く入るのが理想。温泉などにある、“立ち湯”を利用するのもお勧めです」

肌ケア目的なら10分以内に

最後に、注意が必要な肌ケアを目的とする場合を紹介したい。

老廃物を流し落とせる気がして長時間入っている人も少なくないと思うが実はNG。

「10分程度の入浴なら、肌の余分な皮脂や汚れを落とす上でも効果的。ただし長すぎる入浴は肌本来の保湿成分が抜けていってしまいます。加えて、皮膚もふやけてしまうため、洗う際にダメージを受けやすくなってしまいます」

長くても15分くらいの入浴に留めて、優しく体を洗い、入浴後は保湿クリームを塗るのがベストだ。

毎日何気なく入っているお風呂。これからはお湯の温度なども意識して、異なる効果を実感してみてはいかがだろうか。