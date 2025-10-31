“魔法の鳴き”で周囲を惑わす男は、守備魔法の使い手でもあった。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月30日の第2試合で赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）が、放銃もやむなしといった状況から、相手のアガリ牌をビタ止め。実況を務めた日吉辰哉（連盟）が「ないんこれ…怖いんだけど」と表現する神プレーが誕生した。

【映像】なぜ止まる？園田賢の超絶“神セーブ”

園田といえば「卓上の魔術師」とも呼ばれ、周囲が予想もしないところからの仕掛けから、通好みのアガリに結びつける、まさにマジシャン風雀士。最終形がまるで見えないところからも鳴きを入れるため、ファンからすればいつどこで何が起きるかわからない、ワクワクする選手だ。

この試合では園田の守備が光り輝いた。南1局、1万7000点持ちのラス目だったところ、なんとか挽回したかったが、他の選手に先行された。タンヤオに向けて仕掛けを入れていた渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）が10巡目にカン4索でテンパイ。さらに11巡目にはKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）からカン二万でリーチが入った。

追い詰められた園田だが、ここからが見せ場だ。13巡目、イーシャンテンで持ってきたのは、多井に当たる4索。ただ園田も發・一盃口・赤・ドラと満貫が見えているだけに、簡単には引けないチャンスだ。リーチしていた高宮が1索、7索と筋の牌を通しており、4索は筋を頼ってツモ切りしそうなところだが、園田は動きをピタリと止めて熟考。結果として、3索切りを選択し見事に放銃を回避した。

この好守備には放送席も騒然。解説を務めた石橋伸洋（最高位戦）が「うわー、マジ！？できないですよ、こんなの」と愕然とすると、日吉も「なにこれ…怖いんだけど。こんなの止めたことない」と呆気に取られたかのような実況。視聴者からも「なんで選べる」「これやばいぞ」「マジで何がみえてるのｗ」と、驚きのコメントが大量に並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

