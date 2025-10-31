34年ぶりに東京で開催された世界陸上。日本陸上競技連盟の有森裕子会長（58）は大会を振り返り「トータル的には大成功」と総括した。そんな大会を盛り上げたひとつが、ボツワナ共和国の初優勝。男子4×400メートルリレーで強豪・アメリカの4連覇を阻止し、金メダルを獲得。ボツワナ史上、さらにアフリカ勢としても初の同種目優勝で、国内は祝賀ムードに包まれた。

【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果

ボツワナが男子4×400mリレー初優勝で臨時の祝日を決定

この歴史的快挙を受けて、ボツワナは快挙の8日後にあたる9月29日月曜日を臨時の祝日とすることを決定。ドゥマ・ボコ大統領が公式Xで発表した。国民全体で勝利を祝うためであり、国の独立記念日（9月30日）の前日でもあったことから、週末を含め臨時の4連休になった。英国BBCによると、大統領はさらに、国連総会出席のため訪れたニューヨークでもリレーについて言及。優勝の瞬間を「電気が走るようだった」と表現し、「ボツワナの天然ダイヤモンドは地中に眠っているだけではなく、我々の世界チャンピオンたちでもある、とみんなに言いたい」と彼らの功績を称えたという。ボツワナでは過去にも、2024年パリオリンピック™男子200mでレツィレ・デボゴ（22）が初のオリンピック金メダルを獲得したことを祝って、翌8月9日の午後に半日の休暇が設けられていた。

スポーツ快挙で"祝日”は他国でも

スポーツ絡みの臨時ホリデー・祝日制定はボツワナだけではない。カメルーンでは、サッカー・ワールドカップの1990年イタリア大会開幕戦で前大会王者のアルゼンチンに0-1で勝利。政府は翌日を祝日にした。カメルーンはこの大会、アフリカ勢初のベスト8と、躍進した。韓国も2002年日韓ワールドカップで、ベスト4進出を決めたことを受け、大会終了翌日の7月1日を臨時の祝日にした。2022年カタール大会ではサウジアラビアが11月22日こちらも初戦で優勝候補アルゼンチンに2-1で勝利する大番狂わせ。翌日の11月23日を祝日にすると政府から発表され、国を挙げて盛り上がった。

サッカー・ワールドカップ以外では、2019年12月8日にバーレーンが湾岸諸国のサッカー大会アラビアン・ガルフ・カップの決勝でサウジアラビアを破り初優勝。政府が翌日を祝日にするという発表を出した。

2023年にはラトビアが5月28日に男子アイスホッケー世界選手権3位決定戦でアメリカに勝ち、銅メダルを獲得。その深夜に議会を開会し、翌29日を臨時の祝日にしたと通信社のロイターが伝えている。

また同じ2023年、南アフリカが10月28日にフランス・パリで行われたラグビーワールドカップ決勝でニュージーランドを破り、優勝（通算4度目）。大統領がこの年の12月15日を祝日にすると発表した。

日本は"スポーツ快挙”で祝日はあり得るか

日本は"スポーツ快挙”で祝日制定はあり得るか。結論から言うと、難しいだろう。日本の祝日は「国民の祝日に関する法律」(祝日法)で定められていて、臨時の祝日を設けるには、政府が法改正案を閣議決定し、国会の両院で可決してから、成立するという正式な手続きを取る必要がある。政治的にも法律上も数週間はかかるとみられ、"ワールドカップで優勝したから、翌日を祝日に！”ということにはならない。なお、2022年のサッカー・ワールドカップ カタール大会では11月22日、サウジアラビアのアルゼンチン戦勝利による祝日発表を受けてか、翌11月23日に日本が強豪ドイツを破る大金星を挙げた際、SNSでは"祝日のはず”のワードがトレンド入りしていた。

