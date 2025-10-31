肌ケア目的なら「液状でお湯が白く濁る」入浴剤！具体的な効き目を期待する場合の入浴剤の選び方と入れるタイミング

温かい湯船にゆったりと浸かって、一日の疲れを癒す…。そんなバスタイムに、入浴剤を活用している人も多いはずだ。

最近ではいろいろな製品が販売されているが、皆さんはどんな基準で選んでいるだろうか。

もし“効き目”を重視しているのであれば、ちょっとしたポイントがあるという。

注目すべきはパッケージの“目立つ位置に記載されている症状の数”だ。

入浴剤の選び方や浴槽に入れるベストなタイミングなど、入浴剤に関する疑問を日本浴用剤工業会で広報委員を務める刈屋完さんと、事務局の石澤太市さんに聞いた。

「特化型」は効き目も高い傾向に

そもそも入浴剤は、入浴そのものによって得られる2つの効果をさらに高める目的で作られている。

それが“体を温める”“痛みを和らげる”などの温浴効果と、“体の汚れを落とす”“皮膚を清潔にする”などの清浄効果だ。

そしてこの2つの効果が高まったことによる改善であることを明記した上で、記載が認められている“基本的な症状”が存在する。

・あせも ・にきび ・荒れ性・しっしん

・しもやけ・あかぎれ・ひび ・肩のこり

・くじき ・神経痛 ・うちみ・リウマチ

・腰痛 ・疲労回復・痔 ・冷え性

・産前産後の冷え症

効き目のある症状名は入浴剤のパッケージの裏面などに記載されている。さらにメーカーが独自の製品開発を行い、特定の症状への効果をより高めた入浴剤もある。

「注目してほしいのは、まさにこの“メーカーが特に注力している症状”です。パッケージを見ると、前面の目立つ位置に記載されています。そして、その目立つ症状名が“絞られている入浴剤”ほど、効き目を実感しやすいです」

例えば、肌への効能を一番に期待する場合でいうと…。「しっしん」「肌荒れ」といったスキンケアを想起させる症状に絞って記載されている“特化型”が、その症状に悩んでいる人に好評でお勧めとなる。

複数の症状や香りの良さを目立つように記載しているものは、まんべんなく効能を発揮する“万能型”であることが多く、リラックス気分を体感することが目的に作られているので、特定の効能を求めるのであれば“特化型”の方が実感しやすい。

「ちなみにスキンケア系の入浴剤の場合は、錠剤や粉末タイプの製品よりも液状でお湯が白く濁るタイプの方が油分を多く含むので、効果を体感したという声をよく聞きます」

「また湯色や香り、肌感触などは人によって好みが異なります。同様の効能を目立つように記載した製品がたくさんある場合は、一通り試して、より体感しやすい製品を見つけてみてください」

どのタイミングで入れるのがベスト？

入浴剤を使うときに疑問に思うのが入れるタイミング。注意書きなどに特に記載がないので、各家庭で自由に入れていると思う。ベストなタイミングはあるのだろうか。

実は、お湯をためている前後どちらで入れても変わりはないそう。

ただし湯船に浸かるのは、入浴剤がお湯に完全に溶け切ってからにしてほしい。

「例えばシュワシュワと炭酸ガスを発生する錠剤タイプの入浴剤などは、溶けている最中のガスが出ているときの方が効果が得られそうと思うかもしれません。しかし、この状態では成分の一部しかお湯に溶け込んでいないため十分な効果が得られません。しっかりと効き目を感じたいのなら、やはりお湯に溶け切った後に入浴するのが正解です」

さらに“お湯の量”や“温度”、“浸かる時間の長さ”によっても、効き目が左右されるそう。

「40℃程度のぬるま湯で10分間」が目安

そもそも入浴剤は、一般的な浴槽におけるお湯の量（150L〜200L）を目安に開発されている。

「お湯の量を減らして濃度を高めた方が、効き目がありそうに思えるかもしれませんが、必ず適量のお湯に入れてください。お湯の量が多い場合は、増やした分だけ入浴剤を足した方が、十分な効果が得られます」

なお、お湯の“温度”や“浸かる時間”に関しては、日本浴用剤工業会で勧めている基準がある。

季節によっても異なるが、大体38℃〜40℃くらいのぬるま湯に、10分ほど全身で浸かっていれば十分とのことだ。

「10分は意外と長いもの。ほとんどの方がすぐに浴槽から上がってしまうため、体の芯まで温まっておらず十分な効果が得られていないと思います。試しにタイマーなどを使って、実際に計測しながら入浴してみるとよいでしょう」

最後にシャワーで流さないで

また湯船から上がった後は、入浴剤が溶け込んだお湯の色などを気にして、シャワーなどで洗い流してしまう人もいると思うが実はNG。

入浴剤の成分を肌に残したままタオルで拭き取った方が効果を実感しやすいという。

「ただし、敏感肌や肌トラブルがある場合は製品の注意書きに従ってください」

赤ちゃんと一緒なら2〜3分が目安

このように入浴剤にはいろいろな効能があるが、子育て家庭では子供が喜ぶからと毎日入れていることも多い。お風呂嫌いな子供にとっては、お湯に色がつくことや炭酸ガスのシュワシュワが楽しいからだ。

そこで少し考えてほしいのだが、入浴剤の対象年齢を気にしたことはあるだろうか？特に年齢制限は決まっていないのだが、沐浴から切り替わる生後３カ月以後からの使用が推奨されているのだ。

ただし乳児の場合は、2〜3分程度の短時間で湯船から上げるように注意してほしい。

「赤ちゃんはただでさえのぼせやすいものです。入浴剤を入れると温浴効果がさらに高まるため、普段より短めに入浴させるように気をつけてください」

豊かな香りや美しい色、多様な効能で、バスタイムの幸福指数をアップしてくれる入浴剤。

使用時の注意点を守って、安全に使ってほしい。