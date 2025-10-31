¡ÚÃª¶¶¹°»êÏ¢ºÜ#4¡Û¡¡Ä¹½£ÎÏ¤µ¤ó¤ÈÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤ÎÆ±»þÉÕ¤±¿Í»þÂå¤¬¡ª¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ë£²²óÍî¤Á¤¿²¶¤Ï¡¢Âç³Ø£³Ç¯À¸¤Î£±£¹£¹£·Ç¯£±£±·î¡¢¤è¤¦¤ä¤¯£³²óÌÜ¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¹ç³Ê¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤Ï°æ¾å¡ÊÏË¡Ë¤µ¤ó¤ä¼ÆÅÄ¡Ê¾¡Íê¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£µ¿Í¤Î¹ç³Ê¼Ô¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¡¢¤ä¤Ã¤È¼õ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÂç³Ø¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬»î¸³´±¤À¤Ã¤¿Ä¹½£¡ÊÎÏ¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡Ö£±Ç¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤«¤éÍè¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¼õ¤«¤Ã¤ÆÃæÂà¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢£´Ç¯¼¡¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤Ã±°Ì¤¬£µ£¸¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¤Ï¼ø¶È¤âÁ´Éô½Ð¤Æ¡¢Àè¤ËÆþÌç¤·¤Æ¤ë¹ç³Ê¼Ô¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¤·¤Æ¡Ä¡£ÌÔÊÙ¶¯¤ÈÌÔÎý½¬¤ÎÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î£±Ç¯¤ò¤â¤¦°ì²ó¤ä¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¥±¥¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤«¤é¾Íè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ÆÂç³Ø¤Ï½Ð¤Æ¤ª¤±¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¹½£¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿ÍâÆü¤Î£¹£¹Ç¯£³·î£²£²Æü¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¿·ÆüËÜ¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ñÎà¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡£ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¶ÉÆ»¾ì¤ËÄ¾ÀÜ¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆþÎÀ¤·¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Þ¤¿»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æºä¸ý¡ÊÀ¬Æó¡Ë¼ÒÄ¹¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±´ü¤Î£Ë£Å£Î£Ó£Ï¡ÊÎëÌÚ·ò»°¡Ë¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢£²¿Í¤È¤âÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡Ö²¶¤Ï¤¹¤´¤¤¤È¤³¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎÀ¤Ç¤Ï¿¿ÊÉ¡ÊÅáµÁ¡Ë¤µ¤ó¤È¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±Éô²°¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¿¿ÊÉ¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥ê¡¼¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÉ¤Ë¸ÄÀ¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤¬¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ë»¨»ï¤òÇã¤¦¤¿¤Ó¤Ë¿¿ÊÉ¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò³°¤·¤ÆÊÉ¤ò¿¯¿©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÃË¤¯¤µ¤¤Éô²°¤¬¤â¤Ã¤ÈÃË¤¯¤µ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤ä¤á¤í¡×¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ÈÎý½¬À¸»þÂå¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉðÆ£·É»Ê¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤±¿Í¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤é¤ËÊ¡ÅÄ¡Ê²í°ì¡Ë¤µ¤ó¤«¤éÄ¹½£¤µ¤ó¤ÎÉÕ¤±¿Í¤â°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ç¡¢ÉðÆ£¤µ¤ó¤ÈÄ¹½£¤µ¤ó£²¿Í¤ÎÆ±»þÉÕ¤±¿Í»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç²ñ¾ì¤ÇÄ¹½£¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ£¤µ¤ó¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÇÂåÍÑ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£ÅÙ¤ÏÉðÆ£¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤òÃæÀ¾¡Ê³Ø¡Ë¤µ¤ó¤¬Âß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤ª£²¿Í¤È¤â¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£°ìÅÙ¿©»ö¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÉðÆ£¤µ¤ó¤ÈÀè¤ËÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¹½£¤µ¤ó¤Ë¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö¤ª¤¦¡¢¥¿¥Ê¡£¼¡ÃÇ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¿Ì¤¨¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡£