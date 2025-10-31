²òÀâ¼Ô¤¬Áª¤ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤ÏÃ¯¡Ä¡ª¡©ÌîÂ¼¹°¼ù»á¡Ö¡È¤é¤·¤µ¡É¤¬¤³¤³¤Ç½Ð¤»¤¿¤Î¤¬Èà¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¡£30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿CS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²òÀâ¼Ô3Ì¾¤¬Áª¤ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎMVP¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½é¤á¤ËÊÒ²¬ÆÆ»Ë»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»³ÀîÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÇÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âÎ¾¥Á¡¼¥àº¹¤¬Ä¹ÂÇÎÏ¤Ë½Ð¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç4ÈÖ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·Ù²ü¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢NPB¸ø¼°¤Ç¤âMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»³Àî¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºä¸ýÃÒÎ´»á¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÌøÅÄÁª¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇÀþ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈà¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È37ºÐ¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÌîÂ¼¹°¼ù»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»³ÀîÁª¼ê¡¦ÌøÅÄÁª¼ê¤âMVPµé¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å·è¤á¤¿¤Î¤ÏÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¤Ç¤¹¤è¡£MVP¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤³¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ÈºÇ¸å¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Î»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡£ÌîÂ¼¤é¤·¤µ¤¬¤³¤³¤Ç½Ð¤»¤¿¤Î¤¬¡¢Èà¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌîÂ¼Áª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè5Àï¤Î±äÄ¹11²ó¤Ë·è¾¡¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿ÌîÂ¼¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù