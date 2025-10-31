アメリカの政府機関の一部閉鎖は30日目を迎えました。給与が支払われていない政府職員が増え、フードバンクの需要が高まっています。

【画像】閉鎖期間中にホットドックを販売するアイザックさん

アメリカ議会では与野党の対立が続き、予算案が通過しないまま、政府機関の一部閉鎖が30日目を迎えました。ワシントン・ポストは30日、全米で政府職員約140万人への給与の支払いが停止していると報じました。

連邦税を扱う内国歳入庁で働くアイザック・スタインさんは、政府機関の閉鎖の影響で自宅待機中です。この期間を活用して、子どもの頃から夢だったという屋台を開き、ホットドッグを販売しています。

「私はこの事業を楽しんでいる。本当に楽しい。でも、できるだけ早く職場に戻りたいと思っている」（内国歳入庁アイザック・スタインさん・28日取材）

一方、無給状態の政府職員の中には、フードバンクの食料配布に頼る人が増えてきました。首都ワシントンで30日、政府職員の組合がフードバンクに送るための食べ物を募りました。

「ここにいる政府職員も給与を受け取っていない。我々は『状況を改善しろ』と強く訴える」（CFPB労働組合員アレクシス・ゴードスタインさん・30日取材）

アメリカ農務省は資金の枯渇を理由に、11月1日に低所得者向けの食料購入補助を停止すると発表しました。さらなる需要の高まりにフードバンクがどこまで対応できるのか、懸念が広がっています。（ANNニュース）