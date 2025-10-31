ワールドシリーズ第6戦はドジャースが山本由伸投手、ブルージェイズはケビン・ガウスマン投手が先発登板する予定です。

山本投手はポストシーズンではここまで4試合に先発登板し、3勝1敗、防御率1.57の成績を残しています。日本時間15日のブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦で自身メジャー初の完投勝利を飾ると、日本時間26日のワールドシリーズ第2戦でも完投勝利を挙げました。

ドジャースは2勝3敗でブルージェイズに王手をかけられ、負けることができない中、山本投手は「とにかく勝つことに集中。勝つだけだと目の前の試合に集中していつも通りのプレーをしたい」、「最高の準備をして100％の自分で挑めたら」と意気込みました。

一方、ガウスマン投手はポストシーズンでは登板5試合で4試合に先発。2勝2敗、防御率2.55となっています。ワールドシリーズでは日本時間26日の第2戦に先発登板し、7回途中3失点で負け投手となりました。

2人は第2戦に続いて再び投げ合うことになりますが、前回は山本投手に軍配が上がりました。ドジャースはワールドシリーズ連覇へ望みをつなげられるか、ブルージェイズはこの試合に勝てば32年ぶりの世界一となります。