¥«¥á¥é¤ÈÄÌÏÃ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤AIµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS sense10¡×
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Î¿·ºî¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS sense10¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¯Çä¤Ï11·î13Æü¤Ç¡¢SIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï6GB¥á¥â¥ê¡¼¡¿128GB¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬62,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢8GB¡¿256GB¤¬69,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÏÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
3¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¬ÆÃÄ§¤ÎAQUOS sense10
AQUOS sense10¤Ï¡¢¡Ö²÷Å¬¡×¡ÖAI¡×¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò²¡¤·½Ð¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
SoC¤Ë¤Ï¡ÖSnapdragon 7s Gen 3¡×¤òÅëºÜ¡£Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖAQUOS sense9¡×¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿SoC¤ËÈæ¤Ù¡¢CPUÀÇ½¤ÇÌó20¡ó¡¢GPUÀÇ½¤¬Ìó40¡ó¡¢AIÀÇ½¤¬30¡ó¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏÌó6.1·¿¤ÎPro IGZO OLED¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£1¡Á240HzÁêÅö¤Î²ÄÊÑ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¤ä1500nit¤ÎºÇÂçµ±ÅÙ¤Ê¤É¡¢¹â¤¤¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï5000mAh¡£SoC¤ÎÀÇ½¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤«¤é1Æü10»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤Ç2Æü´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¡£
AI¤Ë¤Ï¥«¥á¥é¤ÈÄÌÏÃ´ØÏ¢¤Îµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¡£¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS R10¡×¤Ë¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö±Æ¤ò¾Ã¤¹¡×µ¡Ç½¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤ÎÂæ·ÁÊäÀµµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤äËÜ¤ÎÊ¸¾Ï¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥é¥¹±Û¤·¤ä¿åÁå¤Î»£±Æ»þ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¡¢È¿¼Í¤Ë¤è¤ë±Ç¤ê¹þ¤ß¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¥â¡¼¥É¡×¤òÅëºÜ¡£¥â¡¼¥É¤òÁª¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Æ°¤Ç±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤ò¼±ÊÌ¤·¤Æ½üµî¤·¤Þ¤¹¡£»£±Æ¼Ô¤¬²¿¤«Áàºî¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥á¥é¤ÏÉ¸½à¤È¹³Ñ¤Î2´ã¹½À®¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÌó5030Ëü²èÁÇ¡£É¸½à¥«¥á¥é¤Ë¤Ï1/1.55¥¤¥ó¥Á¤ÈÈæ³ÓÅªÂç¤¤á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Å½ê¤Î¥Î¥¤¥º¤òÄã¸º¤·¡¢Ìë·Ê¤Ê¤É¤â¤¤ì¤¤¤Ë»£±Æ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌÏÃ´ØÏ¢¤ÎAIµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÌÏÃ»þ¤Ë¼«Ê¬°Ê³°¤Î¿Í¤ÎÀ¼¤ä¼þ°Ï¤Î»¨²»¤òAI¤¬¼±ÊÌ¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËÅÁ¤¨¤ë¡ÖVocalist¡×¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¿·´´Àþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤ÎÄÌÏÃ¤òÊ¹¤¯¥Ç¥â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤äÁö¹Ô²»¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¾Ã¤¨¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤ÎÀ¼¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á¤äÃÏ²¼Å´¤Î¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤¬Âç¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤â½½Ê¬³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡×¡Ö¥¥ì¥¤¥á¡×¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤¦¥«¥é¥Ð¥ê¤òÁ´Éô¤Ç6¿§¤½¤í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜÂÎ¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿6¿§¤Î½ãÀµ¥·¥ê¥³¥ó¥±¡¼¥¹¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥«¥é¡¼°Ê³°¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÏÁ°¥â¥Ç¥ë¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡¢IPX5¡¦IPX8¡¿IP6X¤ÎËÉ¿åËÉ¿Ð¡¢´é¤È»ØÌæ¤Ë¤è¤ëÀ¸ÂÎÇ§¾Ú¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤äµ¡Ç½¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤ÏÉ¬Í×½½Ê¬¤Ê¤â¤Î¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤À½ÉÊ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËAI¤Ï¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤íµ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤è¤½¤ò¸«¤ì¤ÐÂ¿¤¯¤ÎAIµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢»È¤¦¥·¡¼¥ó¤ò¸ÂÄê¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¼ÂÍÑÅª¤Êµ¡Ç½¤Ê¤Î¤Ç¡¢AI¤Î¤è¤µ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢AQUOS sense10¤âÁ°¥â¥Ç¥ëÆ±ÍÍ¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
The post ¥«¥á¥é¤ÈÄÌÏÃ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤AIµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥¹¥Þ¥Û¡ÖAQUOS sense10¡× appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.