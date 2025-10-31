大人に似合う“ゆるっと感”！【studio CLIP】オンオフ活躍しそう♡「一軍トップス」

そろそろ厚手のトップスを買い足したい時期。大人カジュアルに取り入れるなら【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場した、こなれ感のあるトップスがおすすめ。ゆるっとしたシルエットで抜け感を演出しつつ、ハイゲージでキレイ見えが狙えそう。楽ちんさも大人っぽさも備わったトップスは、秋冬の一軍になる予感。

ゆるっとしたシルエットでこなれ感のある旬顔コーデに

【studio CLIP】「12ゲージスウェットライクゆるプルオーバー」\ 5,390（税込）

ゆるっとしたこなれ感のあるシルエットが可愛らしいトップス。スウェットライクなリラックス感がありながら、ハイゲージによる美しい表面感でキレイ見えが狙えそう。知的で上品な雰囲気が漂うネイビーのほか、杢グレー・ブラウン・アイボリー・ライトグリーンの全5色展開。主役になるチェックスカートの引き立て役に、センタープレス入りのパンツでクールに、幅広い着こなしを楽しんで。

タートルネックの重ね着でアクセントをプラス

こちらはブラウンを着用したコーデ。こっくりとした深みのある色味が、秋冬ムードを加速させます。クルーネックなので、タートルネックのインナーと重ね着するのもおすすめ。ピンクのインナーを合わせれば、華やかさがプラスされます。ワイドパンツを投入すると、こなれ感のある最旬コーデに。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M