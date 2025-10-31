『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』、TTFC限定「補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室」の厳選エピソードが無料プレミア公開決定
冬野心央が主演を務める『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）より、特別企画として『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室【特別セレクション】』がYouTubeで無料プレミア公開されることが発表された。
【写真】『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』場面カットが公開
『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』は、本編では“補充”しきれないその後のストーリーや、制作裏話、作品やキャラクターの設定にまで切り込む東映特撮ファンクラブ（TTFC）会員限定の配信だ。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』と『仮面ライダーゼッツ』が放送休止となる11月2日は、「東映特撮YouTube Official」にて9時30分より『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』の厳選エピソード5つが無料プレミア公開。プレミア公開終了後は、11月3日24時までの期間限定でアーカイブ配信となる。
さらに、『仮面ライダーゼッツ』キャストが出演のバラエティ番組『ウラ仮面ライダー』と『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のキャストバラエティ番組『ワンチャンNo.1』も、新作短尺版が、YouTubeチャンネル「テレビ朝日スーパーヒーロータイム」で無料配信される。
11月2日のニチアサはYouTubeで『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』と『仮面ライダーゼッツ』を楽しもう。
