声優・久保ユリカ、アーティスト活動終了へ 来年10周年で2ndアルバム発売＆ライブツアー開催
声優・久保ユリカが31日、2026年をもってアーティスト活動を終了することを発表した。2016年2月にアーティスト活動をスタートしたが、来年10周年を迎えるタイミングで活動を終了し、これを記念した2ndアルバム発売やライブイベントツアーを開催する。
【写真】結婚した和服姿の久保ユリカ！故郷の奈良でシカに囲まれる姿
2016年2月に「Lovely Lovely Strawberry」でアーティスト活動をスタートし、これまでにシングル5枚(販路限定含む)、アルバム2枚(EP含む)をリリース。2026年はアーティスト活動10周年という節目を迎えるにあたり、アーティスト活動を終了することになった。
2026年1月28日に発売されるアルバム「シカノコ」は新曲4曲、さらに久保本人が選んだカバー曲などを含めた全10曲。新曲はこれまでの10年とこれからをイメージした作品になっている。
初回限定盤にはミュージックビデオやメイキングを収録したBlu-rayが特典として収録。さらに通販サイト「きゃにめ」で販売する「きゃにめ限定盤」では久保の故郷「奈良」で撮影した撮り下ろしフォトブックを収録。奈良ならではの和服やシカに囲まれた写真などを見ることができる。
そして2026年4月には横浜・奈良・大阪・東京でのライブイベントツアーを開催。ツアーではライブを中心にした「ライブイベント回」とトークを中心にした「トークイベント回」が開催となる。
久保は、人気アニメ「ラブライブ！」小泉花陽役、「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」梓川かえで役、「ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかII」ロキ役、「りゅうおうのおしごと」水越澪役などで知られる人気声優で、「ラブライブ！」から誕生したグループ・μ'sのメンバーとしても知られている。
■久保ユリカ ラストライブイベントツアー(仮)詳細
日程：2026年
4月12日(日) 横浜ランドマークホール
4月18日(土) 奈良ネバーランド
4月19日(日) 大阪BananaHall
4月26日(日) 竹芝ニューピアホール
※「ライブイベント回」と「トークイベント回」の2回想定
※イベントの詳細については後日発表
