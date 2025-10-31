「NOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES』錦鯉・渡辺＆ラランド・ニシダ出演決定【コメント全文】
YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」初のイベント『NOBROCK FES 2026 〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜』が、2026年2月3日にパシフィコ横浜 国立大ホールにて行われる。31日、追加キャストとして、キャバ嬢役みりちゃむの罵倒に神客っぷりを発揮した錦鯉・渡辺隆と、数々のドッキリ企画に出演し、サブチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」で初回ゲストとして登場したラランド・ニシダが出演することが決定した。
同チャンネル登録者数は295万人の人気番組で、総合プロデューサーの佐久間宣行氏が企画・出演・プロデュースをする芸人とのバラエティー番組。そして、無名のキャストを出演させて売れていくように魅力を引き出している。
ノブロックガールズの森脇梨々夏もそのひとり。ドッキリ企画に出演し“ピュアすぎるアイドル”として話題となり人気急上昇中だが、サブチャンネル「BSノブロック〜新橋ヘロヘロ団〜」に出演した際、佐久間宣行に「アイドルグループを結成して1日限定アイドルはどうですか？1日だけなら歌って踊ってみたい！」と語ったことがきっかけとなり、夢を叶えるイベントとして開催することが決定した。
本イベントで初披露されるオリジナル楽曲「素直でごめんね」は、CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」の大ヒットソングを手がけた玉屋2060%（Wienners）が作詞作曲を担当。毎回欠かさず全ての配信を見ていたこともあり、ノブロックガールズのリアルな気持ちを歌詞に表現。その楽曲を聴いたメンバーと佐久間氏が、涙を流すシーンも本チャンネルで見ることができる。
今月にレコーディングも行なわれ、歌唱経験がなく不安な表情を浮かべるメンバーもいたが、レコーディング後の玉屋2060％からは、「歌声が色とりどりなのに、バラバラにならない不思議なバランスがある。未経験のメンバーの多さが良い方向に転じ、この曲でしか出せない初々しさとエネルギーのある楽曲になった」とコメントした。
振り付けは、超ときめき▼（ハート）宣伝部「最上級にかわいいの！」やFRUITS ZIPPER「わたしの一番かわいいところ」、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」など、TikTokを中心に数々の“バズるダンス”を生み出している振付師・槙田紗子が担当し、MVの制作も準備されている。
チケット一般先行受付（抽選）は、あす11月1日午後7時からスタートする。
■佐久間宣行
ノブロックTV初めてのイベント、そしてこのYouTubeきっかけで人生が変わった人たちの夢が叶うライブが近づいてきました。 当人たち以上に、僕がドキドキしているかもしれません。このチャンネルを通じて皆さんに見つけてもらった感謝、その恩返しの場でもあるからです。僕もこのYouTubeを始めて人生が変わりました。たくさんの笑いと出会いをもらいました。 なので、その全部を注ぎ込んで、最高のイベントにしたいと思っています。 あの6人以外にも、ノブロックTVに関わってくれた人たちがたくさん出演するお祭りになります。 ぜひ、見届けてください！
■錦鯉・渡辺隆
なんだかいい匂いがすると思ったらみりちゃむ様がイベントに出るみたいですね。私は呼ばれるのでしょうか？何をするのかわかりませんがこの日が命日になってもいいと思っております。
■ラランド・ニシダ
NOBROCK TVの申し子、ニシダです。 NOBROCK TVがライブをやるということで、絶対に呼ばれると思ってました。 NOBROCK TVガールズとして舞台に立てないのは本当に残念ですが、当日他のところで輝けたらと思います。
