読売テレビ・諸國沙代子、間寛平との“お約束”に「これ、したかったんですよ〜」 “忍者になりたい65歳”応援【コメントあり】
読売テレビの諸國沙代子アナウンサーが、きょう31日放送の同局『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）に出演。人気コーナー「ひと花咲かせ隊！」で忍者になりたい65歳の男性を応援する。
【番組カット】還暦超えた人の夢応援！目をうるませる渋谷凪咲
還暦を超えた方が“今まで叶えられなかった夢に挑戦しひと花咲かせること”を全力で応援するコーナー「ひと花咲かせ隊！」。オープニングで諸國アナが男性から番組に届いた手紙を読み上げると、かんばあちゃんは「（65歳で忍者は）ふざけてるよ！」とリアクション。諸國アナが「ふざけてないですよ。本気です！」と返すと、かんばあちゃんの「誰がモンキーやねん！」がさく裂。諸國アナは、「これ、したかったんですよ〜」と満面の笑みを見せる。
大阪市生野区の道場で待っていたのは、第二の人生で一花咲かせたいという松下さん。今年の春に30年以上勤めた物流関係の会社を定年退職し、5月に念願の道場を開いた。もともと、銃剣道や短剣道の使い手であった松下さんの元に、3年前に練習生として現れた“ある忍者”との出会いがきっかけで、忍者を教えることができる師範代を目指すことに。
師範代の試験は10項目に分かれており、8項目以上のクリアが必要だが、松下さんが苦手な項目は「視覚」「味覚」「聴覚」「息止め」の4つ。そこで、かんばあちゃんと諸國アナが、「松下さんを忍者の師範代にならせ隊」を結成。それぞれのジャンルのプロフェッショナルを招いて、猛特訓を行う。果たして、松下さんは無事に合格し、晴れて“師範代”となることができるのか。
■諸國沙代子アナウンサー コメント
「ひと花咲かせ隊！」は、私にとって親世代の皆さんが夢を追う姿に、いつも心を動かされる大好きなコーナーです。初めての「ひと花咲かせ隊！」ロケは、笑いと驚きの連続でした！予想外のハプニングもありながら、寛平さんがツッコミと優しさで常に場を和ませてくださいました。今回は「忍者の師範代になりたい！」という依頼からは想像できないほど、笑いあり・感動ありの展開に。個性豊かな「松下さんを師範代にならせ隊」の皆さんは互いに初対面でしたが、一日を通して「あ〜でもない、こ〜でもない」と奮闘するうちに、自然と団結力が生まれました。物音ひとつ立てられない緊張感の中で見た松下さんの真剣な表情に、思わず胸が熱くなります。いくつになっても夢を追う姿は、本当に素晴らしいと改めて感じました。
