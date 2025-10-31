日本ハムの伊藤大海投手が３１日、エスコンでスタートした秋季キャンプに参加。沢村賞受賞後、初めて報道陣の前に姿を現し、受賞の喜びを語った。

伊藤は沢村賞に「正直ちょっと厳しいかなと思っていたので、ビックリしたっていうのが正直なところ」と明かした。今季は２７試合の登板で１４勝、６完投、勝率６割３分６厘、投球回は１９６回２／３、１９５奪三振、防御率２・５２。沢村賞の基準となる２５登板、１５勝、１０完投、勝率６割、２００投球回、１５０奪三振、防御率２・５０の中で、登板、勝率、奪三振の３項目をクリア。わずかに届かない項目が多かったが、投球回、完投は両リーグトップだった点も評価されての受賞だった。

「うれしい気持ちももちろんありますし、ただ、達成したかった数字、１５勝以上だとか、そういうのはクリアできてなかった。本当に光栄なことではありますけども、全部クリアして、もう一回取りたいなっていう気持ちはあります」と高い理想を掲げた。

球団では０７年ダルビッシュ以来、１８年ぶりの受賞。「本当に憧れ続けたダルさんに続けたのはうれしいですし、もし子どもができたら大谷さんでも取ってないんだよと言いたいです」と笑顔を見せていた。