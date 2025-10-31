俳優の堺正章が３１日、東京・ＴＯＨＯシネマズ日比谷で行われた映画「ＳＰＩＲＩＴ ＷＯＲＬＤ―スピリットワールド―」（カトリーヌ・ドヌーブ主演、エリック・クー監督）の全国拡大公開初日記念舞台あいさつに、共演の竹野内豊、風吹ジュンと登壇。約２５分間の舞台あいさつで、堺の軽妙な話術で観客を大笑いさせた。

撮影から丸２年が経過。念願の日本での公開に、堺は「映像では私がちょっと若い」と笑いを誘いつつ「時間がたちまして、この映画が放映になるんだろうか心配していましたが、実現にこぎ着けて、こんなに大勢のお客さんに集まってもらってうれしいかぎりです」と感無量な様子だった。

日本公演中に亡くなったフランス人の人気歌手（ドヌーブ）。死後の世界でファンの男性（堺）と出会い、迷いながら生きる彼の息子（竹野内）を温かく見守るファンタジードラマ。劇中では、世界的名優のドヌーブとの共演シーンが多かったという。千葉県内の海での撮影を振り返り「（脚本などに口を出すことは）あまりやってはいけないことだと思いますが、ドヌーブさんが『ここはどうしたらいいでしょうか？』って言うもんですから。ちらっと私が提案したんですけど…、ドヌーブさんに全部却下されましたね…」と明かした。続けて「撮影を中断してまでディスカッションしたんですよ。いいアイデアだと思って、２個出したんですけどね」とたたみかけ、会場は大笑いだった。