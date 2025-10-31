花王は３１日、主力の化粧品ブランド「ＫＡＮＥＢＯ（カネボウ）」から、化粧水の新商品を発売すると発表した。

来年１月１６日に日本で発売する。タイなどアジアの１０か国・地域でも順次発売する計画で、成長が続くアジア市場で高級スキンケアラインを強化する。

新商品の化粧水は「カネボウ ジェネレイティング エッセンシャルズ」（税込み１万３２００円）。母親の胎内で赤ちゃんの肌を包む「胎脂（たいし）」に着想を得た独自の保湿成分を微細化して配合しており、化粧水が肌全体に素早くなじみ、内側から満ちるようなハリ感を与えるという。

今年９月に発売したカネボウのクリームにも同じ保湿成分を配合しており、花王はクリームとセットで使う主力の化粧水と位置づけて販売する。

カネボウは花王が国際展開に注力する６ブランドのうちの一つで、２０２７年に売上高を２４年比１・６倍に伸ばす目標を掲げている。このうち、化粧品市場が拡大しており、花王の物流・販売ネットワークもあるタイでは売上高を２・５倍にする計画だ。現地の人気俳優を起用した広告展開や体験型イベントなどを通じ、ブランドの浸透を図っている。

カネボウを含めた花王の化粧品事業は、２０２４年１２月期の営業利益が３７億円の赤字で、収益力の強化が課題となっている。アジアの高価格帯化粧品の市場では仏ロレアルや資生堂が強く、花王はラインアップの拡大でカネボウの競争力を高めていく方針だ。