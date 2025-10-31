31日、湯沢町土樽の県道で、車とクマが衝突する事故がありました。



午後0時半頃、運転手から「湯沢町土樽の県道を普通乗用車で走行中、左側から道路を横断してきたクマ（体長約1.5メートル）1頭と車の前部が衝突した」と110番通報がありました。



運転手にケガはありません。



クマの行方はわからず、現場は民家直近であることから、警察は湯沢町と連携して注意を呼びかけています。





30日から31日にかけ、湯沢町や隣の南魚沼市では車とクマの衝突事故が相次いでいます。30日、南魚沼市東泉田の国道291号で軽自動車とクマが衝突する事故がありました。運転していた人から「午後6時15分頃、国道を走行中に、右側から左側に道路を横断してきた子グマ（体長約0.6メートル）１頭と車の右側前部が衝突した。その後、クマは左側の路側帯で動かない」と110番通報がありました。クマは死んでいるのが確認されています。運転していた人にケガはなかったということです。また30日午後11時50分頃には湯沢町土樽の町道で軽トラックとクマが衝突する事故がありました。運転していた人から「午後11時50分頃、町道を軽トラックで走行中に右側から左側に道路を横断してきたクマ（体長約１メートル）1頭と車の前部が衝突した。クマは立ち去った」と通報がありました。運転手にケガはなかったということです。