¤Ê¤¼ºå¿À¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¹âÌÚË»á¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÂÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¾å¼ê¤¤¡×¡¡2ÈïÃÆ¤òÊ¬ÀÏ¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
8²ó¤ËÆ±ÅÀ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¡¢Î¾¼ê¤òÉ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤Ê¤À¤ì¤ëºå¿À¡¦ÀÐ°æ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤ÎÂè5Àï¤¬¡¢10·î30Æü¤Ë¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤Ï±äÄ¹11²ó¤ÎËö¡¢2-3¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£Àè¾¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¸å¤Ï4Ï¢ÇÔ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ1¾¡4ÇÔ¤Ç¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡ÚÂ®Êó¡ÛÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬5Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡ªºå¿À¤¬¶ì¤·¤ó¤À¡Ä¡ØºÇÂç¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï¡Ä¡ÙÆ£Àîºå¿À¤È¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï²¿¤¬°ã¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÄÂ®Êó¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄìÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¡£2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î8²ó¡£ºå¿À3ÈÖ¼ê¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¤Ï¡¢°ì»à°ìÎÝ¤«¤é1ÈÖ¡¦ÌøÅÄÍª´ô¤Ë½éµå¤Î³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£ÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ2¥é¥ó¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·Ãæ¤Î±¦ÏÓ¤¬¡¢Î¾¼ê¤òÉ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¦¤Ê¤À¤ì¤¿¡£
¡¡±äÄ¹10²ó¤«¤é¤ÏºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡¢ºÇÂ¿Ã¥»°¿¶¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°3´§¤ÎÂ¼¾åðó¼ù¤¬ÅÐÈÄ¡£¤·¤«¤·¡¢11²óÀèÆ¬¤ÎÌîÂ¼Í¦¤Ë5µåÌÜ¤Î³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò±¦ÍãÀÊ¤ËÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£2ÈïÃÆ¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸µå¼ï¡¢Æ±¤¸¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£
¡¡µå³¦¤Ç¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¹Í»¡¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢°úÂà¸å¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸½ºß¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¹âÌÚË»á¤Ï»î¹ç¸å¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£ÂÇ¤Ã¤¿Êý¤¬¾å¼ê¤¤¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ºå¿ÀÁ°´ÆÆÄ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏµåÃÄ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤â¡¢Êá¼ê¤ÎºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Î¥ê¡¼¥É¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¾ìÌÌ¡£¹âÌÚ»á¤Ï¡¢²¬ÅÄ»á¤Î»ØÅ¦¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ù¤¤¤Ï»Ä¤ë¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤è¤¯ÂÇ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ï¡£ÌøÅÄ¤Ï³°¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢ÌîÂ¼¤Ï¡ÊÂÇµå¤¬¡ËÈô¤Ö¤ó¤À¤è¡£¹Ã»Ò±à¤Ç±¦ÂÇ¼Ô¤¬¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÂÇ¼Ô2¿Í¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº¹¤ÏÂÇÎÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¡¢¹âÌÚ»á¤Ï¸«¤ë¡£ºå¿À¤Ï4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬5»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥º1°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¤ò´Þ¤á¡¢²¼°ÌÂÇÀþ¤Î¸«¤»¾ì¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉÔÄ´¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¤Í¡×¡£ËÜÎÝÂÇ¤Î¿ô¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö5¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºå¿À¤Ï¡Ö0¡×¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡×¡Ê¹âÌÚ»á¡Ë¤È¤¤¤¦Åê¼êÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï