今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。１〜８区と補欠５人の区間登録が３１日、発表され、前年覇者で２年連続２度目の優勝を狙う国学院大は、昨年の全日本大学駅伝と今年の学生３大駅伝開幕戦、出雲駅伝（１０月１３日）で優勝のゴールテープを切った主将の上原琉翔（４年）を今回もアンカーの８区に登録した。みたび、優勝のゴールテープを目指す。

エースの青木瑠郁（４年）、マラソン日本人学生歴代８位（２時間８分５０秒）の高山豪起（４年）、出雲駅伝ではエース区間の３区で外国人選手と堂々と渡り合った野中恒亨（３年）は、そろって補欠に登録された。当日変更で「勝負区間」に投入されることが見込まれる。前田康弘監督（４７）は固有名詞を挙げることは避けたが「３人を当日変更します」と、昨年の全日本大学駅伝と今年の出雲駅伝の優勝メンバーの主力３人を投入することを示唆した。その上で「もちろん、連覇を狙います」と力強く話した。

全日本大学駅伝は２０１８年から区間割が大きく変更され、７区が２番目に長い１７・６キロ、最終８区が最長の１９・７キロとなった。駅伝は「先手必勝」が鉄則だが、主力選手を序盤の区間に投入するか、終盤の長い区間に残すか、各校の戦略は見所のひとつ。伊勢路でも、出雲路に続く熱いレースが期待される。

昨年大会の覇者で今季開幕の出雲駅伝でも連覇し、昨季からの３大駅伝で４戦３勝の強さを見せる国学院大が優勝争いの中心になるだろう。エース山口智規（４年）、スーパールーキー鈴木琉胤（るい）、「山の名探偵」工藤慎作（３年）を中心に出雲駅伝２位と健闘した早大、出雲駅伝で全６区間を３〜５位にまとめて３位となった創価大、全日本大学駅伝で最多の１６勝を誇る駒大も有力な優勝候補。出雲駅伝６位の城西大、同７位の青学大、同１０位の中大は出雲路から巻き返して優勝争いに加わる力を持つ。

ハーフマラソンで争われた箱根駅伝予選会（１０月１８日）から２週間で臨む中央学院大、順大、日大、東海大、大東大、日体大、立大は、どれだけ疲労回復できたか、が鍵を握る。

全日本大学駅伝の大会ルールでは、出場各校が１０月８日に選手１６人を登録。その中から１０月３０日正午までに１〜８区の選手と補欠５人を登録。レース当日の午前６時３０分まで区間登録選手と補欠登録選手を３人以内、交代できる。

国学院大の区間登録選手と補欠は以下の通り。

▽１区（ ９・５キロ）尾熊 迅斗（２年）

▽２区（１１・１キロ）辻原 輝 （３年）

▽３区（１１・９キロ）山倉 良太（３年）

▽４区（１１・８キロ）高石 樹 （１年）

▽５区（１２・４キロ）飯国 新太（２年）

▽６区（１２・８キロ）浅野 結太（２年）

▽７区（１７・６キロ）吉田蔵之介（３年）

▽８区（１９・７キロ）上原 琉翔（４年）

▽補欠 青木 瑠郁（４年）

高山 豪起（４年）

野中 恒亨（３年）

鼻野木悠翔（２年）

野田 顕臣（１年）