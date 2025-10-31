◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク 3-2 阪神(30日、甲子園球場)

ソフトバンクが4連勝で阪神を下し、5年ぶり12度目の日本一の座を獲得しました。

2025年の日本シリーズは、史上最速でのリーグ優勝を果たしCSファイナルシリーズも無敗と圧倒的な強さで勝ち進んだ「セ・リーグ王者の阪神」と、2位日本ハムと最終戦までもつれるCSファイナルステージを勝ち抜いた「パ・リーグ王者ソフトバンク」の対戦に。この2チームが対戦するのは、2014年以来11年ぶりとなっていました。

2014年は、阪神が初戦に勝利。4番・ゴメス選手と5番・マートン選手が計5打点をあげる中、投げては先発・メッセンジャー投手が7回2失点の好投。外国人選手の躍動もあり幸先よく初戦を制していました。しかし2戦目以降はソフトバンクが反撃を開始。2戦目を僅差で競り勝つと、戦いの場を本拠地に移して連勝。延長にもつれる接戦の展開も生まれるも、4連勝で日本一を獲得していました。

それ以来の対戦カードとなった今年の日本シリーズでしたが、奇しくも勝敗展開は同じ流れに。佐藤輝明選手のタイムリーで勝ち越し初戦を制した阪神でしたが、以降反撃を見せたソフトバンクが勢いそのままに4連勝。阪神の初戦勝利からの、ソフトバンクの連勝での決着となりました。