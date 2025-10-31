３１日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議に出席するため韓国・慶州を訪問中の高市早苗首相がこの日、中国の習近平国家主席と初めて会談することを報じた。

レアアース関連の輸出管理、尖閣諸島周辺での活動など問題山積みの日中関係について、ＭＣの宮根誠司氏に「高市さんがガツンと言うか、どうなんでしょう？」と聞かれたコメンテーターで出演の政治ジャーナリスト・田崎史郎氏は「とりわけ台湾問題ですよね、中国にとって言われたくないことは」と返答。

「おそらく、その部分は米中（首脳会談）でも出なかったとされるんで、避けて通る可能性の方が高いかなと思って見てます」と続けたところで宮根氏に「今回、高市さんも総理になられて初の外交、外遊で日中首脳会談も儀礼的なごあいさつになるんでしょうか？」と聞かれた田崎氏は「とにかく戦略的互恵関係を確認するだけでも第一歩としては十分なんで、それなんじゃないか。日中首脳会談は去年１１月は石破さんと、一昨年は岸田さんと会われてるんで、１年に１回くらい会うことが最近、慣例化してたんですね。ですから儀礼的ではないんですけど、高市さんが会われた意味は非常に大きいと思います」と話した