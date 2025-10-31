【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日／甲子園球場）

【映像】佐藤輝が“強振せず” 識者も脱帽の一撃

阪神タイガースの佐藤輝明内野手が、日本シリーズタイ記録となる5試合連続タイムリーを放った。阪神OBである西岡剛氏が技ありタイムリーに脱帽した。

阪神は10月30日、日本シリーズ第5戦でソフトバンクと対戦。2回に坂本誠志郎捕手のタイムリーで先制し、1ー0で5回を迎えた。

先頭の大竹耕太郎投手、続く近本光司外野手が連続ヒットでチャンスを作り出すも、中野拓夢内野手、森下翔太外野手が倒れて2死一、二塁で佐藤の打席が回ってきた。するとソフトバンクベンチはここで左のヘルナンデスにスイッチ。左対左の対戦となった。

佐藤は3球で追い込まれるもうまくファウルで粘りながらカウントは2ー2に。すると7球目、真ん中に入ってきたストレートを強振せずに、打球はあっという間にセンターの前へ。二塁ランナーの近本が生還し、佐藤がこのシリーズで日本記録となる5試合連続のタイムリーを放った。

解説を務めた西岡氏は「正直、僕ら野球している目から見るとこの打席は打たないと思った」とコメント。続けて「インコース気味。タイミング合わせましたね。強振せずに。すごいな」と脱帽すると、同じく解説の糸井嘉男氏も「これが今年の成長ですよ。素晴らしい」と大絶賛となった。また視聴者のコメント欄やSNSのファンたちも「佐藤は本当に成長した」「ここで強振せずにミートするのが今年の成長」「歴史的瞬間を目の当たりに！」「勝つぞタイガース！佐藤最高！！」「完璧なセンター返し！テルはうまさもある」「テル最高だわ涙」「この追加点はでかい！！」と狂喜乱舞した。

この日の佐藤は4打数2安打、1打点、1四球の活躍を見せ、日本シリーズ通しては19打数7安打、打率.368の成績を残した。しかしチームは、延長11回に勝ち越しを許して敗戦。通算1勝4敗で2年ぶり3度目の日本一とはならなかった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）