¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍ¦µ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡×º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤ª¤ä¤Ä¤ò¸åÇÚ´ý»Î¤¬¿´ÇÛ¡©¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇú¾Ð¡Ö¤É¤ó¤À¤±Âç¿©¤¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ó¤À£÷¡×¡Ö¤¢¤êÆÀ¤ëw¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡ÊÌ¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ëº´¡¹ÌÚÍ¦µ¤È¬ÃÊ¡Ê31¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè38´üÎµ²¦Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤¬10·î31Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤Î¡ÖÁíËÜ»³ ¿ÎÏÂ»û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸á¸å3»þ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤ª¤ä¤Ä¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æÎµ²¦¤¬¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥±¡¼¥¡×¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿©¤Ù¤¿¤¤¡ÄÆ£°æÎµ²¦¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤ÎÀäÉÊ¤ª¤ä¤Ä
¡¡À¤³¦°ä»º¡¦¿ÎÏÂ»û¤òÉñÂæ¤ËÁè¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¡£¿ÎÏÂ»û¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡Ø¾¡Éé¤á¤·¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¿©Ê¸²½¡¦¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ª¤ä¤Ä¥á¥Ë¥å¡¼8ÉÊ¡¢¥É¥ê¥ó¥¯8ÉÊ¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£°æÎµ²¦¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¥Ð¥Ê¥Ê¥±¡¼¥ ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÅº¤¨¡×¤È¡Ö±§¼£ÅÄ¸¶Ç»¸üËõÃã¥é¥Æ¡×¤òÃíÊ¸¡£¥Ð¥Ê¥Ê¥±¡¼¥¤Ë¤ÏµþÅÔÉÜ²¼¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Çþ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¡¦¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´ÞÍÎÌ¤¬Ìó50¡ó¤À¤È¤¤¤¤¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢º´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤òÃíÊ¸¡£ÃúÇ«¤ËÀÞ¤ê½Å¤Í¤¿¥Ñ¥¤¤ËÇö¤¯¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¥ê¥ó¥´¤ò1Ëç¤º¤ÄÊÂ¤Ù¡¢¹â²¹¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¥Ñ¥¤¤À¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ï¡ÖµþÅÔ±§¼£¶ÌÏª ¶ÌÅÆ¡×¡¢¡Ö¿¹È¾ Ã±°ìÉÊ¼ïËõÃã¡¡Ë±½Õ¡×¤Î2¼ïÎà¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²¬ÉôÎç±û¸ÞÃÊ¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤¬¥Û¡¼¥ë¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍ¦µ¤¤µ¤ó¤Ï¥Û¡¼¥ë¤ÇÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¡£¤ª¤ä¤Ä¤ÎÊ£¿ôÃíÊ¸¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ëº´¡¹ÌÚÈ¬ÃÊ¤È¤¢¤ê¡¢¡ÖÍ¦µ¤¤µ¤ó¤Ê¤é¥ï¥ó¥Û¡¼¥ë¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ÎÃíÊ¸¤â¤¢¤êÆÀ¤ëw¡×¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¥Û¡¼¥ë¿©¤¦¤ä¤Ä¤¤¤Í¡¼¤À¤íw¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±Âç¿©¤¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ó¤À£÷¡×¡ÖÍ¦µ¤¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤ë£÷¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë