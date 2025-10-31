峯岸みなみ、夫・東海オンエアてつやの誕生日祝福 お揃いリング付けた写真に「仲良し夫婦」「尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/31】タレントの峯岸みなみが10月30日、自身のInstagramを更新。夫で6人組YouTuber・東海オンエアのてつやの、誕生日を祝う様子を公開した。
【写真】32歳元AKB「お揃いのリングが素敵」と話題の誕生日2S
峯岸は「お誕生日おめでとう。とにかく健康で、楽しく過ごしてね」という言葉とともに「Happy Birthday Tetsuya」と描かれたデザートプレートの写真を公開。お揃いのリングを付けたそれぞれの手元しか写ってはいないものの、同じプレートから一緒にケーキをつついているのがわかるショットとなっている。
また、X（旧Twitter）ではてつやが誕生日を報告した投稿を引用し、「おめでとう〜〜とにかく健康で！最近はコンタクト外して寝れてえらい！」とメッセージを送っている。
この投稿にファンからは、祝福の声とともに「仲良し夫婦」「ずっと幸せ」「お揃いのリングが素敵」「ひとつひとつの言葉に愛が詰まってる」「憧れの2人」「推し同士の結婚永遠に尊い」などと反響が寄せられている。
峯岸はてつやと2022年8月に結婚。2024年7月14日に、自身のInstagramを通じ、第1子となる女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
