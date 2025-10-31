あの、美脚際立つメイド服姿にファン悶絶「お人形さんみたい」「飾っておきたい可愛さ」
【モデルプレス＝2025/10/31】歌手のあのが10月31日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つメイド服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】あの「似合いすぎ」と話題のメイド服姿
あのは、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時45分〜）のハッシュタグとともに「萌え萌え・滅 全くハロウィン関係なしにメイド服着る仕事でした」とコメント。黒のレース付きミニ丈ワンピースに白いエプロン、フリルのヘッドドレスというメイド服姿を公開し、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「飾っておきたい可愛さ」「抜群のスタイル」「似合いすぎ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】あの「似合いすぎ」と話題のメイド服姿
◆あの、メイド服で美脚披露
あのは、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時45分〜）のハッシュタグとともに「萌え萌え・滅 全くハロウィン関係なしにメイド服着る仕事でした」とコメント。黒のレース付きミニ丈ワンピースに白いエプロン、フリルのヘッドドレスというメイド服姿を公開し、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
◆あのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お人形さんみたい」「飾っておきたい可愛さ」「抜群のスタイル」「似合いすぎ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】