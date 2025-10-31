ブリヂストンがJMS 2025で直径4メートルタイヤ公開！ 絶対パンクしないタイヤから再生タイヤを作る技術まで見どころ満載！

鉱山、空、そして月面へ。技術力が際立つ特殊タイヤたち

ブリヂストンは、東京ビッグサイトで2025年10月30日から11月9日まで開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展しています。開幕前日の29日、メディア向けにブースが公開され、普段見ることのできない特注の特殊なタイヤが多数披露されました。

ブースのコンセプトは「ヒトとモノの移動を支え続けるブリヂストン」。「市販車を支える高性能タイヤ」というイメージが強い同社が、あらゆるモビリティを足元から支えていることを実感できる展示が、大きな見どころです。

ブースを訪れた来場者がまず目を奪われるのが、壁に埋め込まれた巨大なタイヤのモックアップです。

直径4メートルを超える超巨大タイヤのモックアップも展示！ くらしの足元を支えるタイヤのあれこれを知ることができる

これは、海外の鉱山などで使用される特大サイズのダンプトラック用タイヤ。総重量600tを超える車両を足元で支えるこのタイヤは、直径4メートルを超え、1本あたり約5.9tという驚異的な重さ（本物の場合）を誇ります。

この重量は、車両に装着する6本のタイヤの合計ではありません。たった1本あたりの重量だと聞くと、そのとてつもないスケールに圧倒されます。

その隣には、旅客機（エアバスA350）を支えるタイヤが並びます。そのスペックも驚異的で、耐荷重は280t（A350-900用の場合）、離陸時の最高速度は350km／hに耐え、着陸時は250℃、飛行中はマイナス45℃という過酷な温度環境にも耐えるよう設計されています。

巨大ダンプトラック用も、旅客機用も、ハイレベルな技術なしには製造できません。普段私たちが乗る車とは次元の異なる、ブリヂストンの技術力を実際に体感できます。

ちなみに、巨大ダンプトラック用のタイヤがモックアップでの展示となっているのは、「重すぎて会場に展示できないから」というシンプルな理由。本物が見られないのは残念ですが、それが理由なら納得せざるをえません。

ブリヂストンは、一般公道からサーキット、悪路、そして滑走路まで、地球上のあらゆる路面と接してきました。そして、ついにそのフィールドは月面へと拡大しています。

ブースでは、同社がJAXA（宇宙航空研究開発機構）とトヨタが開発する月面探査車プロジェクトに参画し、開発している月面用のタイヤがモックアップとして展示されています。

興味深いのは、このタイヤが空気不要のエアレス構造になっている点です。これは、未知の路面での安定した走行を可能にするため、同社の持つ高い技術レベルを注ぎ込んだ結果といえます。

エアレスタイヤは日本初のバス型公道実証へ！ 2026年社会実装を見据える

ブースには空気充填（じゅうてん）が不要な次世代タイヤ「AirFree（エアフリー）」の展示もされていました。

空気充填がいらない”次世代タイヤ”「AirFree」（エアフリー）。実際に富山県富山市で公道にて実証実験し、2026年の社会実装に向けた準備を進める

このタイヤは、空気の代わりにリサイクル可能なスポーク形状の熱可塑性樹脂で荷重を支える構造です。空気圧管理が不要となるため、パンクによる運行停止の懸念が解消し、メンテナンスの効率化を実現します。また、資源生産性の向上にも貢献するサステナブルなソリューションと同社は発表しています。

その「AirFree」は、富山市が運行するバスタイプおよびランドカータイプのグリーンスローモビリティに装着され、その特性や機能、提供価値の検証が行われます。

3社が連携！ 使わなくなったタイヤを分解し、原材料からリサイクル！

また、近年重要なテーマであるサステナビリティへの取り組みとして、「使い終わったタイヤを、新しいタイヤに生まれ変わらせる」というケミカルリサイクルへの姿勢も紹介されています。そこでは使用済みタイヤ由来の原材料を使用したコンセプトタイヤも展示されています。

10月30日午前に行われたプレスブリーフィングにおいて、ブリヂストン材料開発統括部門長の大月正珠氏は「世界規模で2050年までにクルマが大幅に増加すると予測される中、タイヤ業界におけるサステナビリティーが重要な課題となっています。

ブリヂストン材料開発統括部門長の大月正珠氏と使用済みタイヤ由来の原材料を使用したコンセプトタイヤ

多くのタイヤリサイクルは熱エネルギーとして利用するサーマルリサイクル（熱回収）が中心で、CO2を排出することが課題でした」と話しました。

続けて同氏は「このプロジェクトの目標は、CO2排出を伴うサーマルリサイクルではなく、より高度な「タイヤ・トゥ・タイヤ（Tire to Tire）」の水平リサイクルに取り組むことです」と意気込みました。

この水平リサイクルの核となる技術として、使い終わったタイヤを粉砕して得たゴムチップを、ブリヂストン独自の技術で「精密熱分解」しているそうです。

この熱分解によって得られた「再生カーボンブラック」は、パートナー企業である東海カーボンによって2次処理されるほか、同様に生成された「タイヤ分解油」を、エネオスによって「タイヤ由来リサイクルオイル」に精製。その後化学品に変換し、タイヤの原料である合成ゴムにしているそうです。

これらのプロセスで得られたケミカルリサイクル原材料を、コンセプトタイヤに活用しているそうです。

ブリヂストンは、水平リサイクルの実現に向けた取り組みを本格化させており、2025年10月21日には岐阜県関市で使用済みタイヤ熱分解プロジェクトのパイロットプラント起工式を行うなど、実証を加速させています。

同社は今後も技術開発と実証を進め、「使い終わったタイヤを資源として捉え、新しいタイヤに生まれ変わらせる」という目標の実現を目指すとしています。

「ジャパンモビリティショー2025」のブリヂストンブースは、東京ビッグサイト西展示棟（3ホール）です。