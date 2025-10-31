スヌーピーのクリスマス限定パッケージ！アンリ・シャルパンティェの世界一フィナンシェとPEANUTSが今年もコラボ
人気の洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」から、2025年もコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションしたクリスマス限定パッケージが登場！
【画像】缶入りタイプの4個入りもかわいい！
まず注目したいのは、真っ赤なギフトボックスに入った「フィナンシェ3個入」(648円)。ゴールドのリボンがアクセントになった華やかなパッケージには、プレゼントを抱えたスヌーピーが描かれていて、特別感たっぷり。
中に入っているのは、プレーンフィナンシェ販売金額で世界一(※1)の称号を持つアンリ・シャルパンティエ自慢のフィナンシェ。1975年の発売以来、約50年もの間愛され続けてきた逸品だ。カリフォルニア産の厳選されたアーモンド2種類をブレンドし、挽いてから10分以内に生地に混ぜ込むというこだわりよう。さらに、北海道根室・釧路地区の生乳を使用したバターは、フランス伝統の前発酵製法で作られたもの。香料は一切使わず、素材本来の香りを大切にしているから、ひと口食べれば芳醇なバターの香りとアーモンドの香ばしさが口いっぱいに広がる。
もうひとつの限定商品は、グリーンが印象的な缶入りタイプの「フィナンシェ 4個入」(1080円)。フィナンシェを手に、わくわくした表情のしたスヌーピーのイラストがなんとも愛らしい。雪の結晶やキャンディケインなどのクリスマスモチーフがちりばめられたデザインは、食べ終わったあとも小物入れとして使えそう。
これらの商品は、自分へのご褒美にはもちろん、プチギフトにも最適。パッケージのかわいさだけでなく、中身の確かなおいしさで、贈った相手にきっと喜んでもらえるはず。
ちなみに、フィナンシェを自宅で楽しむときは、600ワットのオーブントースターで2分温めるのがおすすめ。焼きたてのようなしっとり・ふんわりとした食感が蘇り、バターの香りもより一層引き立つ。クリスマスの朝、温かいコーヒーや紅茶と一緒に味わえば、特別な時間を演出できそう。
今年のクリスマスは、スヌーピーと世界一のフィナンシェで、大切な人と素敵な時間を過ごしてみては？購入は、アンリ・シャルパンティエ店頭および公式オンラインショップにて。
※1 2019年10月1日〜2020年9月30日のプレーンフィナンシェ販売金額。イプソス株式会社調べ(2021年に直近年度の調査を実施)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
