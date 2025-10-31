【787系『36ぷらす3』6両セット】 11月20日出荷予定 価格：35,200円

KATOは鉄道模型「787系『36ぷらす3』6両セット」を11月20日に出荷する。価格は35,200円。

787系「36ぷらす3」はJR九州のD&S(デザイン&ストーリー)列車第12弾として、787系のうち1編成を改造して2020年10月から運用を開始。木曜日から月曜日にかけて九州7県を反時計回りで一周する運用で、各日の運転区間ごとに乗車ができる観光特急となっている。

改造にあたり内外装全てをデザインし直し、外装は既存の787系のイメージとは異なる光沢のあるブラック塗装に金色の装飾を施した車体となった。車窓を眺めることよりも乗車体験そのものの価値を重視しており、障子などをふんだんに使った窓、全車グリーン車化されて全体に木目を生かした内装などが特徴となっている。

鉄道模型では屋根やクーラーを含め、床下を除く外観すべてが光沢のあるブラックの塗装を再現。個室や3列シート、復活したビュッフェ、マルチカーなど一両毎に異なる室内を再現。窓の内側に見える障子を別パーツで再現するなど、各部にこだわりを持って製作されている。